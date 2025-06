20 Gruppen waren zum Elfmeterturnier in Binsdorf angemeldet.

Auf dem Sportgelände Reutewasen in Binsdorf fand das 13. Kreisverbands-Musik-Elfmeterturnier statt. Auch diesmal wurde es von der Stadtkapelle Binsdorf ausgerichtet.

Mit 20 gemeldeten Mannschaften, davon fünf Damengruppen, stand den Musikern ein aufregendes Turnier bevor. In spannenden Begegnungen bewiesen alle Musiker ihr Können im sportlichen Bereich.

Den Sieg bei den Damen holte sich die Mannschaft der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb. Darauf folgten die Frauen aus Schömberg und Dotternhausen.

Im Herrenturnier setzte sich der Musikverein Erzingen durch und erspielte sich den begehrten Wanderpokal. Platz 2 ergatterte die Spielgemeinschaft Weilen unter den Rinnen/Binsdorf. Platz 3 ging an den Musikverein Rosswangen mit seinen „Wettbach Brasilianern“.

Pokale für die Besten

Michael Bach vom Kreisverband nahm die Siegerehrung vor. Er überreichte die Pokale an alle Sieger. Auch die Mannschaften, die es nicht aufs Treppchen schafften, erhielten einen kleinen Preis.

Im Anschluss an das Turnier wurde am Weizenstand ausgelassen gefeiert. Live-Musik spielte dazu die Blaskapelle Speikobra. Sie unterhielt die Kapelle die Festbesucher bis in die Nacht hinein.