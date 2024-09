Elfmeterturnier der SG Empfingen: Die Husaren machen ihr Husarenstück

1 Die Endspielteilnehmer Waschbecken Hasser (links) in schwarz und rechts die Kameradschaft Husaren. Foto: Herold Schwind

32 mal standen sich die 16 teilnehmenden Mannschaften in vier Gruppen beim Elfmeterturnier der Sportgemeinschaft (SG) Empfingen gegenüber bevor die Mannschaft Kameradschaft Husaren den Titel errang.









In der Gruppe A setzte sich die AH des TSV Trilfingen deutlich mit drei gewonnen Spielen und neun Punkten vor der Energie Kopfnuss mit sechs Punkten durch. In der Gruppe B kamen die A-Jugend der SG Empfingen und Kameradschaft Husaren punktgleich mit jeweils sechs Punkten durch. Die Gruppe C beherrschten die Bolzenden Räte mit drei Siegen und neun Punkten vor dem Team Schröhler mit sechs Punkten aus Fischingen durch. Drei Siege mit neun Punkten bedeutete den Gruppensieg für Four and half men mit sieben Punkten wurden die Waschbecken Hasser Zweiter.