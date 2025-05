1 Am Reutewasen, auf dem Platz der Spielvereinigung Binsdorf, wird jeden Sommer das Kreisverband-Elfmeterturnier der Stadtkapelle angepfiffen. Foto: SKB Die Stadtkapelle Binsdorf lädt wieder zum Elfmeterturnier für Musikvereine ein. Noch sind Anmeldungen möglich.







Am 7. Juni ab 17 Uhr findet das Kreisverbands-Musik-Elfmeterturnier auf dem Sportplatz in Binsdorf statt. Mit fünf Schützen treten die Musikvereine gegeneinander an.