2 Ufuk Gültekin aus Bisingen trainiert jetzt mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Firat Arslan Foto: Wahl

Bis Ufuk Gültekin an die Erfolge von Boxern wie Max Schmeling, Muhammad Ali oder Gustav "Bubi" Scholz anknüpfen kann, ist es noch ein langer Weg. Dass er das Zeug dafür hat, bestätigt ihm sein momentaner Trainer, Weltmeister Firat Arslan aber schon heute.















Bisingen/Göppingen - In dem jungen Kraftpaket stecke viel Potenzial und Ufuk sei in Top-Form, bestätigt ihm sein Trainer. Und der muss es wissen: Firat Arslan ist ehemaliger WBA-Weltmeister im Cruisergewicht. Schnelligkeit, Koordination, Disziplin, Willensstärke, ein gutes Auge und präzise ausgeführte Schläge sind laut Arslans Aussage nur einige der guten Eigenschaften des Nachwuchstalents aus Bisingen.

Sportliches Talent kann von neuem Trainer ausgebaut werden

Das sportliche Talent von Ufuk Gültekin könnte mit seinem neuen Trainer weiter ausgebaut werden. Nach zwei Jahren beim Balinger Studio "Planet Eater" wechselte der Bisinger Jungboxer nun zu Firat Arslan, der zwei Mal wöchentlich mit dem Jungen in Göppingen trainiert.

Beim Trainingswettkampf im Sparring habe er bereits eine Superleistung abgelegt. Aus ihm könne fürwahr ein großer Boxer werden, ein "zukünftiger Champ", ist Arslan überzeugt.

Ufuk ist erst elf Jahre alt und besucht die fünfte Klasse der Bisinger Realschule. Parallel zum Boxsport ist er außerdem aktiver Fußballer beim SSV Reutlingen, wo er ebenfalls zwei Mal in der Woche in der U12 trainiert. Auch der DFB ist bereits auf das Talent aufmerksam geworden und hat den jungen Sportler zur Talentförderung an den Stützpunkt Frommern eingeladen.

Seine Eltern Ilter und Seval Gültekin sind stolz auf ihren Sohn und fördern ihn in seinen sportlichen Interessen wo immer sie können. So fahren sie schon mal 1000 Kilometer in der Woche, um das Trainingsprogramm ihres Sprösslings zu ermöglichen – vom finanziellen Aufwand ganz abgesehen.

Doch sie tun es gern, denn die Eltern glauben an ihren Sohn und sehen seiner späteren Karriere zuversichtlich entgegen.

Wer mehr über Ufuk Gültekin erfahren möchte, kann seinen Instagram-Account ufuk.gultekin2 anschauen.