1 Bei vielen Umzügen sieht man die Hexen. Foto: Archiv/Wolf-Ulrich Schnurr

Die Geislinger Riedbachhexen bestehen seit 2013. Ihren elften Geburtstag feiern sie als Hallenfasnet.









Die Riedbachhexen wurden am 13. September 2013 in Geislingen als Verein gegründet. Sie sind nun also elf Jahre alt geworden.