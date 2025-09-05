ELF-Finale in Stuttgart: Auch ein Gündringer ist beim großen Football-Spektakel dabei

Der Gündringer Raphael Zistler steht am Sonntag mit seinem Team Stuttgart Surge im Finale der European League of Football. Gegner sind die Vienna Vikings aus Wien.

Lampenfieber dürfte Raphael Zistler fremd sein. Dreimal stand er bereits mit den Schwäbisch Hall Unicorns im German Bowl, dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft der GFL (German Football League). 2023 wechselte der Gündringer zu Stuttgart Surge – in die Konkurrenz-Liga ELF (European League of Football). Und auch dort steht der 1,94 Meter große Defensive Tackle und Nose Guard nun im Finale. Am Sonntag (15 Uhr) trifft Surge in der Stuttgarter MHP-Arena auf die Vienna Vikings aus Wien. Für Zistlers Team ist es das erhoffte „Finale dahoim“.

Konzentriert und fokussiert „Aufgeregt bin ich nicht. Eher konzentriert und fokussiert. Wir haben gerade viele Meetings mit dem Team und trainieren natürlich noch einmal viel“, sagt Zistler im Gespräch mit unserer Redaktion. Was dieses Mal anders ist als bei den drei German Bowls mit den Unicorns in der GLF? „Eigentlich nichts. Der Weg ins Finale ist immer gleich. Der große Unterschied ist dieses Mal nur, dass es in Stuttgart ist“, antwortet der Gündringer.

Und das soll vor allem für Surge ein echtes Heimspiel werden. Mehr als 30 000 Tickets sind bereits für das Football-Spektakel in der MHP-Arena verkauft. Nach NFL-Vorbild wird es eine große Halbzeit-Show wie beim Super Bowl geben – mit den Fanta 4. Das ganze Wochenende über wird sich rund ums Stadion alles um American Football drehen. Bereis an diesem Samstag geht es los mit einem Family Experience Day am Mercedes-Benz-Museums. Am Sonntag ab 10 Uhr geht es weiter mit einer Power-Party mit Musik und Bühnenprogramm. Pro Sieben übertragt das Spiel ab 14.30 Uhr live im Free-TV.

Vater ist als Trainer bekannt

Ob auch ein Fan-Tross aus Gündringen dabei sein wird, weiß Zistler nicht. Einen Kopf dafür habe er vor dem bislang größten Spiel seiner Karriere nicht. „Ich bin schon logged in“, beschreibt der 30-Jährige seinen Gemütszustand. Klar ist aber: Papa Klaus, der sich als Fußball-Trainer in der Region einen Namen gemacht hat (unter anderem bei der Spvgg Freudenstadt), wird auf jeden Fall auf der Tribüne sitzen. Doch wird der Sohn überhaupt etwas von dem ganzen Drumherum am Sonntag mitbekommen? „Nein, nicht wirklich. Man läuft ins Stadion ein, dann kann man das ein bisschen genießen“, meint Zistler. Doch sobald er Anpfiff ertönt, rücke das alles in den Hintergrund. Dann zählt nur noch das Spiel.

Im Studio angesprochen

Angefangen hat Zistler als Fußballer beim SV Gündringen – von den Bambini bis zur B-Jugend. Danach entdeckte er zunächst das Segelfliegen für sich, ehe er mit Krafttraining anfing. Während seines Studiums in Karlsruhe wurde er in einem Fitnessstudio angesprochen, ob er nicht American Football spielen wolle. Zistler schloss sich dem KIT SC an, dem Sportclub der Karlsruher Universität. Mit den KIT Engineers sammelte er erste Erfahrungen in der Regionalliga. Doch der ehrgeizige Gündringer wollte mehr und wechselte 2019 zu den Schwäbisch Hall Unicorns. Gleich in seiner ersten Saison zog Zistler mit ihnen in den German Bowl ein.

Die Unicorns unterlagen dort jedoch vor 20 000 Zuschauern in Frankfurt knapp mit 7:10 den Lions aus Braunschweig. Ein Jahr später standen sie mit Zistler erneut im German Bowl in Frankfurt und musste sich diesmal den Dresden Monarchs mit 19:28 geschlagen geben. Doch der für die Unicorns mittlerweile elfte German-Bowl-Einzug in Folge brachte dem Gündringer 2022 endlich den deutschen Meistertitel: 44:27 wurden die Potsdam Royals besiegt. Mit vier Sacks – also das zu Fall bringen des gegnerischen Quarterbacks – in sieben Spielen hatte Zistler entscheidenden Anteil am Titelgewinn.

Vikings wurden 2022 Meister

Trainer in Schwäbisch Hall war in all der Zeit Jordan Neuman. Er wechselte kurz nach dem German-Bowl-Sieg zu Surge – und holte auch Zistler nach Stuttgart. Dort will er mit seinem Erfolgstrainer nun auch den ersten ELF-Titel holen. Einfach wird das nicht, denn die Vienna Vikings standen bereits vergangene Saison im Endspiel, unterlagen dort jedoch Rhein Fire Düsseldorf mit 20:51. 2022 wurden die Vikings ELF-Champion.

Surge war am vergangenen Sonntag mit einem 27:13-Sieg gegen die Munich Ravens ins ELF-Finale eingezogen, die Vikings einen Tag zuvor mit einem 28:20 gegen Nordic Storm aus Kopenhagen. Für Zistler ist klar: „Die beiden besten Teams Europas haben es ins Finale geschafft. Das wird eine ganz enge Kiste. Es wird das Team gewinnen, das weniger Fehler macht.“