ELF-Finale in Stuttgart: Auch ein Gündringer ist beim großen Football-Spektakel dabei

Der Gündringer Raphael Zistler steht am Sonntag mit seinem Team Stuttgart Surge im Finale der European League of Football. Gegner sind die Vienna Vikings aus Wien.
Lampenfieber dürfte Raphael Zistler fremd sein. Dreimal stand er bereits mit den Schwäbisch Hall Unicorns im German Bowl, dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft der GFL (German Football League). 2023 wechselte der Gündringer zu Stuttgart Surge – in die Konkurrenz-Liga ELF (European League of Football). Und auch dort steht der 1,94 Meter große Defensive Tackle und Nose Guard nun im Finale. Am Sonntag (15 Uhr) trifft Surge in der Stuttgarter MHP-Arena auf die Vienna Vikings aus Wien. Für Zistlers Team ist es das erhoffte „Finale dahoim“.