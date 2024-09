Elena Kölble im Interview: So ist die neue Kippenheimer Weinkönigin ins Amt gestartet

1 Auf der Sonnenliege beim Aussichtsbilderrahmen sprach Elena Kölble über ihre neue Aufgabe als Weinkönigin. Foto: Schillinger-Teschner

Die neue Weinkönigin Elena Kölble spazierte mit unserer Redaktion durch das Weinanbaugebiet „Haselstaude“ bis zu einem ihrer Lieblingsplätze in Kippenheim: dem „Lüsbuck“. Dabei erklärte sie uns, wie sich ihr Leben seit der Krönung verändert hat.









In einer bewegenden Zeremonie wurde Elena Kölble am 7. September vor dem Bürgerhaus über den roten Teppich geführt und hat die Krone der Kippenheimer Weinkönigin von Stefanie Dorner übernommen. „Wenn schon die Zeit vor dem Weinfest sehr aufregend und spannend gewesen ist, so war der Moment, als kurz vor der Bühne mein Opa aus der Menge getreten und mich fest in seine Arme genommen hat, der emotionalste Moment meiner bisherigen Amtszeit“, erinnert sich die 21-Jährige an den Krönungsabend.