1 Elena Burkard Foto: Eibner

Für die Baiersbronnerin Elena Burkard erfüllte sich am Samstagnachmittag ein Lebenstraum. Der Deutsche Olympische Sportbund nominierte das Aufgebot für die Olympischen Spiele in Tokio, und die Läuferin der LG farbtex Nordschwarzwald ist eine von 90 Leichtathletinnen und Leichtathleten, die Deutschland bei den Spielen in Tokio vertreten werden.

Nach Reinhold Boschert aus Freudenstadt, der 1968 bei den Spielen in Mexico City im Weitsprung dabei war und hautnah den Fabelweltrekord des US-Amerikaners Bob Beamon miterlebte, ist Burkard erst die zweite Leichtathletin aus dem Kreis Freudenstadt, die beim größten und wichtigsten Ereignis des Weltsports teilnehmen wird. In Tokio wird Burkard über 3000 Meter Hindernis starten, eine Strecke auf der sie 2018, also erst vor drei Jahren, ihr Debüt feierte und schnell zu den besten Läuferinnen in Europa auf dieser Strecke avancierte. Ihre größten Erfolge waren der Titel bei den Deutschen Meisterschaften letzten Sommer und Platz 6 bei den Europameisterschaften 2018 im Berliner Olympiastadion.

Dank an die Teamkollegen

Überwältigt von der Nominierung dankte die bescheidene Nordschwarzwälderin erst einmal ihren Teamkollegen von der LG farbtex Nordschwarzwald per ­WhatsApp vom Diamond League Meeting in Stockholm: "Vielen Dank euch Allen. Im ersten Trainingslager mit euch, Cervia 2009, hätte ich mir echt nicht erträumt, dass ich mal im gelben Trikot zu den Olympischen Spielen fahre. Dank euch ist das alles erst möglich."