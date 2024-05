Elements in Dormettingen

1 Besucher des Elements Festivals werden auf Drogen und andere illegale Substanzen kontrolliert. Foto: Wolff

In einer großangelegten Kontrollaktion durchsucht die Polizei mit Unterstützung des THW anreisende Besucher des Elements Festivals. Dabei stehen vor allem Drogen und andere illegale Substanzen im Fokus.









Zum Auftakt des Elements Festivals am Donnerstag führt die Polizei eine Großkontrolle auf Höhe des Firmengeländes Holcim in Richtung Festivalgelände in Dormettingen durch. Der Kontrollpunkt befindet sich direkt nach dem Bahnübergang. Es gibt leichte Rückstaus.