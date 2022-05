26 Partystimmung herrscht schon vor dem offiziellen Eingang. Foto: Engelhardt

Partyalarm im Dormettinger SchieferErlebnis: Das Elements Festival ist am Freitag nach der zweijährigen Corona-Zwangspause mit viel Power gestartet. Zwei Tage lang wird zu EDM und Techno gefeiert.















Dormettingen - Ein junger Mann sitzt mit seinem Megafon auf dem Dach eines Sprinters, neben ihm chillen oder tanzen seine Kameraden – je nach Laune. Aus der großen Box wummert Musik. Der Eingang zum Festivalgelände ist in Sichtweite, doch noch interessieren sich nur wenige Gäste auf dem Campinggelände für das, was auf und vor den drei Bühnen passiert.

"Wir genießen hier das gute Wetter und die Aussicht", meint ein junger Mann und lacht. "Und natürlich ein schönes kühles Bier", ergänzt sein Kumpel und prostet anderen Campern zu. Wenig später sind die beiden Jungs zusammen mit ihrer ganzen Gruppe unterwegs zum Gelände.

Spontan zur großen Party

"Wir sind aus Herrenberg hierhergekommen", sagt ein anderer Camper. "Das sind ja nur 45 Minuten Autofahrt." Lange geplant hätten er und sein Kumpel diesen Ausflug an den Fuß der Schwäbischen Alb allerdings nicht: "Wir haben vor ein paar Tagen einfach geschaut, was an diesem Wochenende geht – und so sind wir auf das Elements gekommen." Die beiden Schwaben sind "Ersttäter", zum ersten Mal zu Gast auf dem Elements – so wie auffallend viele Campinggäste.

Beerpong und Abtanzen

Aus Stuttgart, Memmingen, Frankfurt und Bonn sind die Partyhungrigen ins beschauliche Dormettingen gepilgert. Alle gemeinsam mit einem Zeit: eine gute Zeit zu verbringen. Dafür haben die Macher des Elektro-Festivals im Vorfeld viel Arbeit investiert. Denn hier geht es mehr als nur um Musik.

"Wir wollen endlich mal wieder so richtig abfeiern mit unseren Freunden", sagt eine junge Frau, die zusammen mit ihrer Gang Beerpong spielt. "Das ist für uns der Auftakt zu einem hoffentlich richtig geilen Festival-Sommer", ergänzt ihre Freundin, die "leider" verloren hat und noch einen Schluck aus dem Becher nehmen muss.

Zaghafter Start

Während die einen Gäste bereits die erste Nacht samt Warm-up-Party hinter sich haben, sind die anderem am frühen Freitagnachmittag erst gerade gekommen. So füllt sich das Festivalgelände erst zaghaft und dann immer schneller. Die ersten Fans der elektronischen Tanzmusik nutzen dabei den noch üppigen Platz und legen los, vor allem vor der Seebühne geht es schon zur frühen Stunde bereits hoch her.

Mit Top-DJs in die Nacht

Während am Freitag mit Felix Jaehn und Elements-Dauerbrenner Le Shuuk im Amphitheater und Marika Rossa sowie Anna Reusch auf der Seebühne die Haupt-Acts sind, stehen am Samstag auf den drei Bühnen unter anderem Vol2Cat, Curbi, Karotte, Bart Skills sowie Torsten Kanzler an den Turntables. Tujamo ist auf der Hauptbühne der Wegbereiter für die Closing Show, die traditionell kurz vor 24 Uhr stattfindet.

