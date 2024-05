1 Nur noch Matsch. Die Sicherheit der Besucher war nicht mehr gewährleistet. Foto: Wolff

Nachdem das Elements Festival nach einer stimmungsvollen Vor-Eröffnungs-Party kurzfristig abgesagt werden wurde, erklärte Veranstalter Flo Rosenheimer unserer Redaktion die Gründe.









Am Donnerstagabend feierte das Elements Festival in Dormettingen seine Eröffnung mit einer vielversprechenden PreParty, zu der trotz des wechselhaften Wetters viele Campinggäste gekommen sind und die Vorfreude auf das eigentliche Festival am Freitag steigerten. Doch nur einen Tag später kam die bittere Nachricht: Das Festival musste kurzfristig abgesagt werden.