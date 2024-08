Element of Crime: Zuerst kommt die Band nach Rottenburg, dann ins Kino

1 Die Berliner Band Element of Crime macht Folk Rock mit Chanson-Elementen. Ganz rechts im Bild ist Gitarrist Jakob Ilja. Foto: Felix Zimmermann/Vaddi Concerts

Die Band „Element of Crime“ tritt am Freitag, 30. August, in Rottenburg auf dem Eugen-Bolz-Platz auf. Wir sprachen mit Jakob Ilja, dem Gitarristen der Band, der auch als Komponist für Film und Podcastmusik auf sich aufmerksam macht.









Er ist Gründungsmitglied von „Element of Crime“, die Band wurde 1985 gegründet, und spielt unter anderem eine Fender Telecaster Gitarre. Bereits als Sechsjähriger fand Jakob Ilja – im richtigen Leben mit bürgerlichem Namen Jakob Friderichs – viel Spaß und Freude an der Musik. Damals wurde er von Musiklehrerin Engels unterrichtet und kam mit Orffschen-Instrumenten in Berührung. Das musikalische Talent von Jakob Ilja wurde entdeckt, die Freude an der Musik blieb. Er ist Autodidakt und brachte sich das Gitarrespielen selbst bei.