Biber in Haigerloch massiv am Werk

1 Eine Motorsäge könnte es nicht besser: An der Eyach sind deutliche Biberspuren an den Bäumen zu erkennen. Foto: Haid/Gunar Haid

Biber sind zur Zeit im Eyachtal besonder aktiv. Auffällige Spuren gibt es derzeit vor allem in Bad Imnau und Gruol – nicht immer zur Freude von allen.









In Bad Imnau wurde nahe dem Friedhofsparkplatz der Bewuchs am rechten Eyachufer regelrecht „abgehobelt“. Die typische Sanduhr-Form der Schadstellen lässt keinen anderen Schluss zu: Hier war ein Biber, das zweitgrößte lebende Nagetiere der Welt, am Werk.