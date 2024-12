Berufsschüler feiern in Oberndorf

1 Diese Schüler lassen sich an den Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz zum Elektrotechniker ausbilden. Foto: Ruben Luetzenburger

Die Schüler der Gewerblichen Berufsschule der BOS Oberndorf-Sulz feiern ihren Erfolg.









Nach dem Ablegen der Winterprüfung in diesem Jahr konnten in der Gewerblichen Berufsschule der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz am Schulstandort Oberndorf wieder Schüler für gute und sehr gute Leistungen mit einer Belobung beziehungsweise einem Preis ausgezeichnet werden.