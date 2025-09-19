Elektropop aus Stuttgart: Sanft, gefühlvoll und tanzbar: So klingt das Debütalbum „Interior“ von Zimmer90

Mit „What Love ist“ wurden Zimmer90 international bekannt. Jetzt haben sie ihr Debütalbum „Interior“ veröffentlicht und mit uns über ihren plötzlichen Erfolg gesprochen.

Durch die großen Fenster fällt viel Licht in den Raum und taucht ihn in sanftes Weiß. Joscha Becker (27) lehnt lässig an der Theke und singt, Finn Gronemeyer (26) spielt Bass. Ein kurzes Video davon laden sie später auf ihre Social-Media-Kanäle hoch. Darin zu sehen: die Musiker in der Galerie Kernweine, einer Bar im Stuttgarter Süden mit stilvoller Vintage-Einrichtung und regelmäßigen Kunstausstellungen – der perfekte Zimmer90-Look.

Aber nicht nur deshalb haben sie die Bar für ein Gespräch ausgesucht. Früher, als sie noch in Stuttgart gewohnt haben, waren sie oft hier. Der Ort ist ihnen vertraut, viele Abende haben sie hier verbracht.

Mittlerweile wohnen sie in Freiburg, die meiste Zeit verbringen sie jedoch auf Tour. In London, Paris und Istanbul haben sie bereits Konzerte gegeben. Jetzt erscheint ihr erstes Album „Interior“ – mit zehn Songs, die einen durch ihren Elektro-Synthie-Sound treiben lassen.

Mit „What Love is“ landeten Zimmer90 einen viralen Hit

Ihren bisher größten Hit landeten sie Ende 2023 mit „What Love Is“. Aus Beckers sanfter, hoher Stimme und den verträumt-nostalgischen Synthie-Klängen wurde der Song zum Soundtrack für tausende Jahresrückblicke auf TikTok. Inzwischen nutzten über 122.000 Nutzer den Song auf der Plattform.

„Wir haben den Song in meinem WG-Zimmer in Freiburg geschrieben, direkt hochgeladen – und plötzlich ging alles los“, erzählt Becker. „Es war total verrückt zu sehen, wie die Zahlen auf dem Handy immer weiter nach oben schossen.“ Immer mehr Menschen hörten den Song – und nach dem viralen Hit waren sie auf einmal weltweit bekannt.

Doch was ist der Fame im Internet wert, fragen sich die Musiker. „Wir wollen uns unabhängig von TikTok-Aufmerksamkeiten eine echte Fanbase aufbauen“, sagt Gronemeyer.

Zimmer90-Debütalbum „Interior“erscheint am 19. September

Die Arbeit an dem Album war eine große Herausforderung. „Wir wollten ein Konzept finden, einen Rahmen, der alle Songs umgibt“, erklärt Becker. „Interior“ soll das Innenleben beschreiben – ihr eigenes, aber es ist auch eine Anspielung auf ihre zweite große Leidenschaft: die Architektur. Diese hat sie auch zu ihrem Bandnamen inspiriert.

„Wenn wir Musik hören oder machen, entsteht ein Gefühl, eine Stimmung, quasi ein imaginärer Raum. Diesem Raum haben wir einen Namen gegeben“, sagt Becker. Was sich hinter der Zahl neunzig verbirgt, wollen Becker und Gronemeyer jedoch nicht verraten.

﻿Mit „Interior“ haben sie nun ihr Zimmer eingerichtet und öffnen die Tür zu einem Raum voller Gefühle. Hier sitzt man bequem, liegt weich und träumt tief. Es wird getanzt, geweint und melancholisch auf das geschaut, was einmal war und wie es sein könnte. Wie ein warmer Sommerwind wehen die Songs vorbei.

Worum es in ihren Liedern geht, ist auf den ersten Blick schnell erzählt: Gefühle. So wollen Becker und Gronemeyer in „Feel Myself“ sich selbst spüren. In „So good“ ist es die besungene Person, die sich gut anfühlt (“You Feel so Good“) und in „Feel Like We Used To“ fühlt sich eine Liebe an wie früher. Viele der Songs seien aber auch tanzbarer als ältere Lieder der Band, wie „Till The Morning Comes“ zeigt.

Die Songs von Zimmer90 auf „Interior“ sind vielschichtig

Beim zweiten Hinhören zeigt sich jedoch die Vielschichtigkeit der besungenen Gefühle: Wie viel Nähe möchte ich? Trennungsschmerz, aber auch die Freude darüber, über eine Liebe hinweg zu sein – all das thematisieren Zimmer90 in „Interior“.

Becker und Gronemeyer bleiben in ihren Texten meist vage. „Wir wollen keine fertige Geschichte vorgeben, sondern etwas anbieten, in dem andere ihre eigenen Erfahrungen wiederfinden können“, sagen sie.

Ist auch ein Videodreh in Stuttgart geplant?

Auch auf dem Albumcover spiegelt sich ihr Zusammenspiel aus Kunst und Gefühl wider. Zu sehen ist das Duo in einem Atelier in Hannover. Joschas Großvater war selbst Künstler, einige seiner Bilder haben sie in das Cover integriert – jedes einzelne steht für einen Song. So wird die Gestaltung des Raums zum Sinnbild für ihr inneres Gefühlsleben.

Weniger konzeptuell gehen sie bei ihren Videos vor. Im Video zu „Learn To Let You Go“, das sie zusammen mit der neuseeländischen Band Balu Brugada produziert haben, schlendern sie durch die Straßen von Paris und sitzen in Parks und Cafés.

Das Video zu „Wait For You“ haben sie selbst mit dem Handy gefilmt. Darin zeigen sie sich mit Freunden auf einem Hügel mit Blick auf Freiburg – ein unbeschwerter Sommertag, ein paar Freunde tanzen durch das hohe Gras.

Auch ein Videodreh in Stuttgart ist für sie denkbar. Einige mögliche Drehorte haben sie bereits im Kopf: die Weißenhofsiedlung, der Karlsberg oder der Villa-Berg-Park. Hauptsache das Licht falle gut. Denn erst dann entsteht die sanfte, unbeschwerte Zimmer90-Ästhetik.

Zimmer90

Album-Release

Das Album „Interior“ erscheint am 19. September. Die Veröffentlichung feiert die Band bei einem Konzert am 20. September im Wizemann in Stuttgart. Tickets gibt es hier. Danach sind Release Shows in Berlin, Brooklyn, Mexiko-Stadt und Los Angeles geplant.

Aus Stuttgart

Joscha Becker und Finn Gronemeyer sind beide in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte Gronemeyer Architektur in Stuttgart, Becker Musik auf Lehramt in Freiburg. Mittlerweile wohnen beide in Freiburg. Gegründet haben sie die Band im Jahr 2018. Damals war noch der Schlagzeuger Michael Schoett Teil der Band. Er stieg zwar 2023, ist aber weiterhin regelmäßig bei Liveauftritten dabei.