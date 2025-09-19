Elektropop aus Stuttgart: Sanft, gefühlvoll und tanzbar: So klingt das Debütalbum „Interior“ von Zimmer90

Mit „What Love ist“ wurden Zimmer90 international bekannt. Jetzt haben sie ihr Debütalbum „Interior“ veröffentlicht und mit uns über ihren plötzlichen Erfolg gesprochen.
Durch die großen Fenster fällt viel Licht in den Raum und taucht ihn in sanftes Weiß. Joscha Becker (27) lehnt lässig an der Theke und singt, Finn Gronemeyer (26) spielt Bass. Ein kurzes Video davon laden sie später auf ihre Social-Media-Kanäle hoch. Darin zu sehen: die Musiker in der Galerie Kernweine, einer Bar im Stuttgarter Süden mit stilvoller Vintage-Einrichtung und regelmäßigen Kunstausstellungen – der perfekte Zimmer90-Look.