Elektronik-Messe: Bundeskanzler Scholz eröffnet IFA in Berlin

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die IFA, Messe für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte, in Berlin eröffnet - und dabei zu mehr Technologiebegeisterung in Deutschland aufgerufen. "Weil wir dann das führende Industrieland bleiben, das wir sind", sagte er bei der IFA-Eröffnungsgala auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm.

"So wie jeder von uns zumindest in Grundzügen versteht, wie ein Auto funktioniert, wie man ein Smartphone bedient oder einen Computer, so müssen wir auch den Ehrgeiz haben, Künstliche Intelligenz für uns zu nutzen", betonte Scholz. "Wir müssen wissen wollen, was Halbleiter sind und warum sie so wichtig sind für unsere Industrie."

Auch deshalb habe die Bundesregierung hart daran gearbeitet, große Chiphersteller nach Deutschland zu holen. "Das hat geklappt, in weniger als zwei Jahren. Aus meiner Sicht ein enormer Erfolg", sagte der Kanzler. "Wir werden dranbleiben am rasanten digitalen Fortschritt und dabei nicht abhängig sein von anderen."

IFA feiert in diesem Jahr hundertjähriges Bestehen

Zum 100. Geburtstag erwarten die IFA-Veranstalter bei der diesjährigen Ausgabe bis einschließlich Dienstag, 10. September, rund 1.800 Aussteller sowie mehr als 182.000 Besucherinnen und Besucher in Berlin.

"Wir wollen die IFA weiter zu einem kulturellen Ereignis aufbauen, das fest in den Berliner Kalender verankert ist und eine breite Öffentlichkeit anspricht", sagte Leif Lindner, Chef der IFA-Management-Gesellschaft, die die Leistungsschau der Technikbranche seit 2023 ausrichtet. Im wieder aufgenommenen IFA-Sommergarten sollte am Donnerstagabend der kanadische Rockmusiker Bryan Adams spielen.

Scholz wird am Freitag zum offiziellen Eröffnungsrundgang erneut auf der IFA erwartet. Es war den Veranstaltern zufolge das erste Mal seit dem Besuch der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Jahr 2006, dass ein Bundeskanzler wieder auf die Messe kam und eine Rede hielt.