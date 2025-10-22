Elektronik: Halbleitermangel bringt Industrie und Regierung in Zugzwang

Die Halbleiterindustrie ist auf internationale Lieferketten angewiesen. Während die Niederlande und China um den Hersteller Nexperia streiten, suchen Unternehmen hierzulande nach Alternativen.
Hannover/Hamburg - Lieferprobleme bei Halbleitern beschäftigen Autohersteller und die Bundesregierung. Nach dem Verband der Automobilindustrie (VDA) warnt auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) vor einer Krise. Sie halten Produktionsstopps für vorstellbar. Nach Branchenangaben hören sich Unternehmen nach alternativen Quellen um.