Elektronik-Geschäft in Lörrach: Was der Nachfolger bei B-Tronik plant

Das Fachgeschäft G-Tronik hat einen Nachfolger gefunden. Das war keineswegs sicher. Nun freuen sich die Kunden. Und Nachfolger Thomas Birk hat Pläne.
Gelernt hat er Elektroinstallateur. Doch auch das Verkaufen liegt ihm im Blut, besonders mütterlicherseits. Bestens gelaunt steht Thomas Birk, ein gebürtiges „waschechtes Freiburger Bobbele“, wie er sagt, hinterm Tresen. Und scheint sich über jeden Kunden, der den Laden B-Tronik, ehemals G-Tronik, betritt, riesig zu freuen. Und das sind seit der Öffnung am Mittwoch vergangene Woche ganz schön viele.