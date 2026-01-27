Elektronik-Geschäft in Lörrach: Was der Nachfolger bei B-Tronik plant

Das Fachgeschäft G-Tronik hat einen Nachfolger gefunden. Das war keineswegs sicher. Nun freuen sich die Kunden. Und Nachfolger Thomas Birk hat Pläne.

Gelernt hat er Elektroinstallateur. Doch auch das Verkaufen liegt ihm im Blut, besonders mütterlicherseits. Bestens gelaunt steht Thomas Birk, ein gebürtiges „waschechtes Freiburger Bobbele“, wie er sagt, hinterm Tresen. Und scheint sich über jeden Kunden, der den Laden B-Tronik, ehemals G-Tronik, betritt, riesig zu freuen. Und das sind seit der Öffnung am Mittwoch vergangene Woche ganz schön viele.

Viel Resonanz Für viel Resonanz hatte kürzlich unser Artikel gesorgt, dass Birks Vorgänger, Jürgen Grunert, das Geschäft G-Tronik – für Audio, Elektronik, Computer, Akkus, Video und Digital – schließen wollte, weil er in Rente ging. Für viele Kunden weit über Lörrach hinaus war das ein harter Schlag. Denn Grunert half stets mit Geduld, Expertise und einem gewaltigen Arsenal an 22 000 Artikeln, wenn das Laptop streikte, die Batterie leer war oder das passende Kabel fehlte.

Es war indes keineswegs selbstverständlich, dass er für seinen Laden einen Nachfolger finden würde. Doch nun hat sich mit dem im Markgräflerland wohnenden Thomas Birk ein Glücksfall ergeben.

Als sich die beiden das erste Mal trafen, fanden sie heraus, dass sie wohl beide vor langer Zeit zur gleichen Zeit bei „Omega“, einem Elektrofachgeschäft in Freiburg, arbeiteten. Beide teilen also die gleiche Leidenschaft.

Grunert hat das Geschäft Ende November an Thomas Birk übergeben – mit dem gesamten Sortiment.

Zwischen all den Schachteln, Fächern und Regalen findet sich der Nachfolger schon ziemlich gut zurecht. „Manche Stammkunden wissen aber auch genau, wo ihr Artikel liegt, und können mir beim Suchen helfen“, grinst er.

Außerdem habe ihm sein Vorgänger eine ausführliche Überblicks-Liste hinterlassen. Peu à peu will er das Geschäft etwas modernisieren. „Ladenhüter“ sollen auslaufen, dafür werden einige neue, gefragte Produkte eingeführt, erzählt er. Zum Beispiel Überwachungskameras für innen und außen („das ist ein großes Ding“) oder „mehr Smarthome“, nennt er als Beispiele. Das Angebot im Bereich Modellbau hingegen werde er reduzieren und auf Kundenbestellung reduzieren.

Nachfolger gesucht

Als er auf die Anzeige „Nachfolger gesucht“ stieß und das erste Mal im Lörracher Geschäft stand, dachte er nur: „Wow, das ist genau mein Ding“, erzählt er. Zumal er es liebt, mit den Kunden Kontakt zu haben. In den vergangenen Monaten, in denen er auf Arbeitssuche war, habe ihm das extrem gefehlt.

Beratung statt Internet

Nun ist er wieder in seinem Element. Eine neue PC-Maus? „Die ist die beste, die habe ich auch“, berät er. Ein anderer Herr hat Probleme mit seinem Computer. „Sie können ihn gerne vorbeibringen, ich schaue dann“, erklärt Birk. Manchmal ergeben sich dabei auch richtig lange Gespräche. Der Geschäftsmann liebt das. Natürlich dürften die aber nicht zulasten anderer Kunden gehen.

Seit Mittwoch hat er schon ungeheuer viel positive Resonanz erlebt. „Danke, dass Sie da sind“, hätten viele ihm gesagt. Thomas Birk möchte, dass seine Kunden zufrieden und mit einem Lächeln den Laden verlassen. „Ich bin gerne der Problemlöser“, sagt er.

Die Öffnungszeiten hat er etwas angepasst, Mittagspause ist bei ihm nur eine Stunde lang. Mit Besitzerstolz schaut er sich in seinem Geschäft um. Als ein Kunde angesichts des Preises sagt: „Bei Amazon habe ich ein billigeres Modell gesehen“, antwortet er lachend: „Kann sein. Aber ich bin nicht das Internet.“