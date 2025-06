2 Das Filialnetz von Saturn ist in den letzten Jahren immer kleiner geworden. Im Herbst 2024 gab es noch 87 Standorte. Foto: Monika Skolimowska/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen In vielen deutschen Städten werden Filialen der Elektronikkette Saturn geschlossen und Media Markt zieht am selben Standort ein. Verschwindet die Marke Saturn?







Link kopiert



Düsseldorf - Aus Saturn wird Media Markt: In einigen deutschen Städten werden Kunden beim Einkaufen in diesen Tagen überrascht. Wo kürzlich noch eine Filiale von Saturn zu finden war, prangt ein rotes Media-Markt-Schild. So zum Beispiel in mehreren nordrhein-westfälischen Städten wie Neuss, Hilden, Köln und Aachen.