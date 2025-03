Elektromobilität: VW zeigt elektrischen Up-Nachfolger

1 Volkswagen präsentiert die Studie ID. Every1. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

VW erweitert seine Modellpalette um einen Elektro-Kleinwagen. 2027 soll der Einstiegsstromer anlaufen. Eine erste Studie gibt nun einen Ausblick auf den Nachfolger des einstigen VW Up.









Link kopiert



Düsseldorf - Volkswagen hat einen Entwurf für einen vollelektrischen Nachfolger des einstigen Kleinstwagens Up präsentiert. Im Düsseldorfer Congress Center zeigte Europas größter Autobauer die Studie ID. Every1, die beim Design an den 2023 eingestellten Up anknüpft. Die Serienversion des neuen Einstiegsmodells soll 2027 folgen und rund 20.000 Euro kosten.