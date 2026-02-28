Elektromobilität: Rabatte auf Stromer bleiben trotz neuer Prämie hoch

Wenn der Staat Elektroautos fördert, können die Autohersteller die Rabatte reduzieren - diese Befürchtung rund um die neue Prämie ist bisher nicht eingetreten. Das zeigen neue Zahlen.
Bochum - Die Rabatte auf Elektroautos bleiben hoch. Im Februar lagen sie für die wichtigsten in Deutschland verkauften Modelle stabil bei hohen 19,5 Prozent, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer errechnet hat, und damit fast einen Prozentpunkt höher als bei Verbrennern. Damit ist die Befürchtung, dass die Hersteller einen Teil der Prämie schlucken, indem sie selbst weniger Rabatt bieten, wenn der Staat die Autos billiger macht, bisher nicht eingetreten.