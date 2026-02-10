Elektromobilität: E-Autos werden hauptsächlich von Immobilienbesitzern gekauft

Ein neuer Zuschuss soll auch Mittel- und Geringverdienern Elektroautos schmackhaft machen. Daten der HUK Coburg zeigen: Bislang fahren fast nur Immobilieneigentümer elektrisch.
Coburg - Der Kauf eines Elektroautos ist in Deutschland bislang weitgehend Immobilieneigentümern vorbehalten. Nach einer Analyse der HUK Coburg werden 81 Prozent aller privat zugelassenen E-Autos von Menschen gefahren, die Haus- oder Wohnung besitzen. Demnach haben 4,8 Prozent der Eigenheimbesitzer ein E-Auto, aber nur 1,6 Prozent derjenigen ohne Wohneigentum, wie der größte deutsche Kfz-Versicherer mitteilte. Die Zahlen beziehen sich auf reine Batterieautos, Hybride sind nicht eingerechnet.