1 Die neuen Inhaber Robert und Sandra Hettich (Sechster und Fünfte von rechts) mit den Mitarbeitern und Hauptamtsleiter Hartmut Walter (Fünfter von links). Foto: Roth

Aus Euronics Hauser wird Euronics Hettich. Der letzte Sulzer Elektrofachhandel hat neue Inhaber. Die bekannten Mitarbeiter-Gesichter bleiben den Sulzern erhalten – Veränderungen stehen im kommenden Jahr aber dennoch ins Haus.















Sulz - Das Wichtigste aber: Sulz bleibt vom weiteren Einzelhandelssterben verschont. Sorgen machten sich in der Sulzer Bevölkerung bereits breit, als das Elektrogeschäft Ende Oktober/Anfang November kurzzeitig geschlossen hatte. "Mit Kundenverkehr wäre Inventur, Übergabe und die Einführung des neuen Kassensystems nicht möglich gewesen", erläutert Hauser die Hintergründe.

Nun aber zu den Veränderungen: Ein neues Ladenbaukonzept vom Fußboden bis hin zur Beleuchtung soll den Euronics in der Holzhauser Straße modernisieren. Die neuen Inhaber – die Eheleute Hettich aus Alpirsbach – wollen aber "nicht alles auf den Kopf stellen", wie Robert Hettich erklärt. Im Gegenteil, wie seine Frau Sandra ergänzt: "Die Mitarbeiter sind fachlich kompetent." Daher seien die neun Angestellten übernommen worden.

Das war auch eine Herzensangelegenheit für die ehemalige Inhaberin Helga Hauser, die die 70-jährige Tradition des Sulzer Elektrofachhandels in zweiter Generation geprägt hat.

Hauser geht mit "lachendem Auge" in den Ruhestand

Hauser könne den Laden nun mit einem "lachenden Auge" abgeben. Der Grund: Die Hettichs seien die perfekten Nachfolger, die auch den Ansprüchen der Hauser-Kunden gerecht würden. Wie bisher wird ein hauseigener Kundendienst und eine fachliche Beratung im Laden geboten.

Was sie so sicher macht: Sandra und Robert Hettich führen bereits ein Elektrogeschäft in Alpirsbach mit zwei Mitarbeitern – ebenfalls ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Robert Hettich ist gelernter Rundfunk- und Fernsehtechniker und Meister im Elektroinstallationshandwerk. Seine Frau kümmert sich um die Buchhaltung im Büro.

Vom ersten Telefonat an sympathisch

Das Alpirsbacher Geschäft wollen die beiden indes nicht aufgeben und pendeln nun nach Sulz. Wie kam der Kontakt zustande? Im Frühjahr wurde die 63-jährige Hauser von einer Freundin auf die Hettichs aufmerksam gemacht – vom ersten Telefongespräch an sei man sich sympathisch gewesen. "Es hat einfach gepasst", so Hauser, die den Laden schon seit mehreren Jahren abgeben wollte. Durch den plötzlichen Tod ihres Mannes vor 14 Jahren habe sie die Aufgaben nur mit der geballten Unterstützung ihrer Mitarbeiter bewältigen können. "Jetzt will ich mich aber auch um meine zwei Enkel kümmern."

Nichts geringeres als eine "Zäsur" ist die Geschäftsübernahme für Hauptamtsleiter Hartmut Walter. "In Sulz ist der Euronics eine feste Größe – die Kontinuität ist auch der Stadtverwaltung wichtig." Zur Begrüßung gab es deshalb "Sulzer Süße Grüße". Gislinde Sachsenmaier, Vorsitzende vom HGV Sulz, betont: "Wir nehmen die Hettichs mit offenen Armen auf. Für eine kleine Stadt wie Sulz ist dieses Bekenntnis zum Einzelhandel ein tolles Zeichen."

Herzliche Begrüßung nimmt Sorgen

Und in der Tat, diese herzliche Begrüßung in Sulz sei auch den neuen Inhabern direkt aufgefallen. "Gerade in dieser schwierigen Zeit für Einzelhändler ist unser Schritt durchaus mutig. Aber in diesem Umfeld habe ich keine Sorge", spricht Robert Hettich seine Sympathie für Sulz aus. Er und seine Frau – eine gebürtige Horberin – seien regional verwurzelt und wollen das auch in ihrem Kundenservice zeigen: "Unser Einzugsgebiet umfasst einen Radius von 30 Kilometern. Wir wollen für unsere Kunden persönlich greifbar sein."

Jetzt gelte es erstmal, sich mit den Sulzern vertraut zu machen. Die nächsten Herausforderungen stehen vor der Tür. Stichwort Personalmangel: "Wir wollen wachsen und brauchen dringend Personal – seien es Elektriker, Auslieferungsfahrer oder Verkäufer", ruft Hettich zu Bewerbungen auf. Für ihn haben Noten nicht die höchste Priorität: "Mir kommt es auf die Person an, lernen kann jeder."

Das Beste aus beiden Welten

Und da wäre ja noch der geplante Umbau. Entwarnung gibt es für die Kunden: Der Laden soll durchgehend geöffnet bleiben. Die Maßnahme werde in zwei Schritten vollzogen – jeweils eine Ladenhälfte ist dann temporär eine Baustelle. Dann soll auch der Schritt in Richtung "Digitaler Verkäufer" getan werden. Dazu werde der Online-Auftritt auf Vordermann gebracht. "Wir kombinieren das Beste aus digitaler und analoger Welt", verspricht Hettich.