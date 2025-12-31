Elektroautos: Tesla rechnet mit Produktionssteigerung in deutschem Werk

Der Elektroautomarkt in Deutschland ist für Tesla schwierig. Der Leiter des einzigen europäischen Autowerks von Tesla-Chef Elon Musk in Deutschland ist dennoch zuversichtlich.
Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla peilt für seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin trotz schwieriger Marktlage in Deutschland eine erneute Steigerung der Produktion im Jahr 2026 an. In jedem Quartal habe Tesla im abgelaufenen Jahr die Produktion weiter steigern können - so wie geplant, sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur.