Elektroautos: Tesla mit kleinerem Verkaufsrückgang als erwartet

Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

Der wertvollste Automobilhersteller der Welt steht bei den Auslieferungen besser da als gedacht. Das schlägt sich auch an der Börse nieder.









Austin - Der US-Elektroautobauer Tesla begrenzt im zweiten Quartal den Verkaufsrückgang stärker als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Juni liefern die Amerikaner 443.956 Fahrzeuge aus und damit knapp fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie sie in Austin mitteilen. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Minus gerechnet. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel an. Bereits zu Wochenbeginn hatte das Papier deutlich zugelegt.