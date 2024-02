Elektroautobauer: Tesla fährt Werk in Grünheide nach Pause wieder hoch

1 Tesla hatte die Autofertigung am 29. Januar wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer ruhen lassen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Fast zwei Wochen lang legte der Elektroautobauer die Fertigung in der Fabrik in Grünheide bei Berlin wegen der Angriffe im Roten Meer auf Eis. Ein Streit über die Betriebsratswahl schwelt weiter.









Link kopiert



Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla will die Produktion in Grünheide bei Berlin nach einer Zwangspause wegen fehlender Teile als Folge der unsicheren Lage im Roten Meer am Montag wieder komplett starten. Der Produktionsstopp hat nach Angaben des Unternehmens das Hochfahren der Fabrik nicht ausgebremst.