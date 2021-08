1 Michael Gaiser startet als "Mike Tunes" in der Elektro-Musikszene durch. Foto: Gaiser

Musik ist die große Leidenschaft von Michael Gaiser aus Baiersbronn. Der 20-jährige gebürtige Tübinger ist bereits unter dem Künstlernamen Mike Tunes bekannt und hat die Musikproduktion schon 2015 für sich entdeckt.

Baiersbronn - "Ich habe ein Lied von Martin Garrix gehört und wollte wissen, wie man so etwas macht", erinnert er sich zurück. Die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn seien eher holprig gewesen, sagt er. Erst als er sich den Künstlernamen Mike Tunes zulegte, in Anlehnung an seinen Vornamen Michael in Verbindung mit dem englischen Wort Tunes (Melodien), und die ersten Lieder auf der Musikplattform Spotify hochlud, kam Bewegung in die Sache.

