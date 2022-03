Nächste Generation übernimmt das Ruder in Traditionsbetrieb

1 Jakob Haizmann, Jann-Hendric Schweickhardt und Timo Erlewein (von links) übernehmen die Geschäftsführung der Firma Kurz Elektro-Zentrums. Foto: Beyer

Die 120 Mitarbeiter des Freudenstädter Elektronikhändlers "Kurz Elektro-Zentrum" haben einen neuen Chef. Genauer gesagt drei neue Chefs















Freudenstadt - Seit mehr als 30 Jahren führt Ulrich Haizmann gemeinsam mit seiner Frau Andrea das Freudenstädter Familienunternehmen Kurz Elektro-Zentrum. Gegründet wurde es von Andrea Haizmanns Vater Robert Kurz. Damals war die Firma noch ein Nähmaschinengeschäft. 65 Jahre sei das nun schon her, erzählt Ulrich Haizmann. Nun ist es auch für die Haizmanns so weit, den Familienbetrieb an die nächste Generation weiterzugeben. Ihr Sohn Jakob Haizmann übernimmt die Leitung des Unternehmens – allerdings nicht im Alleingang.

Trio an der Spitze

Denn als weitere neue Chefs stehen auch Jann-Hendric Schweickhardt und Timo Erlewein am Start. Wie der junge Haizmann sollen auch sie Gesellschafter am Unternehmen werden, jedoch mit einem geringeren Anteil, wie Ulrich Haizmann erklärt. Gleichzeitig betont er: "Sie sind alle gleichwertige Geschäftsführer."

Jakob Haizmann und Timo Erlewein haben bereits zusammen gearbeitet, allerdings nicht bei der Firma Kurz, sondern in der Schwarz-Gruppe. Schweickhardt ist der Sohn eines Kollegen von Ulrich Haizmann. Er war bereits als Ingenieur für Mercedes-Benz tätig.

Ein hehrer Ansatz

Die drei jungen Männer haben sich vor allem altruistische Ziele gesetzt. "Wir wollen das Unternehmen nutzen, um den Menschen zu dienen", verkündet Jakob Haizmann. Und Erlewein ergänzt: "Wir wollen den Menschen in den Mittelpunkt stellen." Schon Anfang des Jahres wurde das Unternehmen offiziell auf die neuen Chefs überschrieben. Doch noch ist auch Ulrich Haizmann in der Chefetage unterwegs, um seinen Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. "Sobald die soweit sind, dass sie die Verantwortung allein übernehmen können", werde er sich dann zurückziehen, kündigt Haizmann an.

OB: ein Musterbeispiel

Oberbürgermeister Julian Osswald lobte die drei jungen Unternehmer als bestes Beispiel für seine Überzeugung, dass man nicht verhindern solle, dass die Jugend aus Freudenstadt wegziehe. Es sei doch wünschenswert, wenn die jungen Leute nach der Schule erstmal in einer anderen Stadt studieren, um später dann nach Freudenstadt zurückzukehren. "Sie verkörpern, was ich immer wieder propagiere", so OB Julian Osswald.