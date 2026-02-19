Elektrifizierung: Wie die Hochrheinbahn zukunftsfest gemacht wird

Der Ausbau der Hochrheinbahn läuft auf Hochtouren. Im Raum Grenzach-Wyhlen bis Rheinfelden wird gebaggert und gebuddelt – und das so gut es geht im laufenden Betrieb.
Gräben und Gruben dominieren derzeit den Bahnhof Grenzach. Für den künftigen Aufzug ist die Baugrube am Bahnsteig 1 ausgehoben. Dort, wo sich bis November noch Reisende aufhielten, befindet sich nun ein langer Graben. Kabel und Leitungen sind derzeit hoch gelagert. Am westlichen Ende des Bahnsteiges sind bereits neue Schächte gegossen, auf der gesamten Länge wird gearbeitet.