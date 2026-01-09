Elektrifizierung der Hochrheinbahn: Warum die Bahn einigen Grenzachern Hotelübernachtungen bezahlt

1 Wo genau die Durchbrüche erfolgen sollen, teilte die Deutsche Bahn nicht mit, aber es könnte eine dieser Stellen sein, an denen die neuen Kabelgräben noch unterbrochen sind. Foto: Rolf Reißmann Nach der Weihnachts- und Neujahrspause werden nun die Arbeiten an der Hochrheinbahn fortgesetzt. In einigen Nächten drohen massive Lärmbelastungen.







Mit Beginn der neuen Woche soll es besonders laut werden. In einer Postwurfsendung werden Anwohner im Bereich Hornacker/Hörnle darauf hingewiesen, dass es vom 12. bis zum 24. Januar zu erheblichen Belastungen kommen wird. Auf Anfrage teilt die Deutsche Bahn mit: „Im Hornacker werden ab kommender Woche die Kabeltiefbauarbeiten fortgesetzt. Besonders lärmintensiv ist dabei der Bau von Gleisquerungen: Nachdem links und rechts der Gleise Kabelkanäle gesetzt worden sind, werden diese unterhalb des Gleises miteinander verbunden. Die Gleise bleiben dazu intakt, alles darunter wird kurzzeitig ausgebaut. Schwellen, Schotter und Erdmaterial weicht, um die Gleisquerung und die Rohre einzubauen. Dann wird wieder verfüllt, Schotter und Schwellen eingebaut und die Gleise wieder gestopft. Dabei kommen unter anderem Bagger, Trennschleifer und Rüttelplatten zum Einsatz.“