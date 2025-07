Was für DJ Zenemy zu einem richtig guten Festival dazugehört

Electric Garden in Balingen

1 Für das Electric Garden Festival ist Zenemy zurück in seine alte Heimat Balingen gekommen. Foto: Julia Maria Meene Zenemy hat am Samstag beim Electric Garden Festival in Balingen aufgelegt. Unserer Redaktion hat der DJ und Produzent unter anderem verraten, wieso er gerne in der Heimat auftritt.







Zum ersten Mal hat in diesem Jahr das Electric Garden Festival im Aktivpark am Jugendhaus in Balingen stattgefunden. Mehr als Tausend Menschen haben am Samstag gemeinsam getanzt und gefeiert.