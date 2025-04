Electric Garden Festival in Balingen: Bei der Barkulturnacht schlägt’s ein – jetzt gib’s ein neues Konzept

1 Sie sind die Köpfe hinter dem „Electric Garden Festival“: Daniel Coskovic, Louis Wessner und Sandro Weckenmann (von links). Foto: privat

Das Event im vergangenen Jahr hat Macher und Publikum begeistert. Jetzt haben sich die kreativen Köpfe etwas neues überlegt: Das „Electric Garden Festival“ steigt im Juli, soll vor allem junge Menschen anziehen und preislich zum Taschengeld passen. Kann das klappen?









Link kopiert



Wenn das Festival auch nur halb so viel Fahrt aufnimmt wie die drei DJs an Tempo vorlegen, dann ist der Erfolg des Events schon garantiert: Am Samstag, 19. Juli, verwandelt sich die Wiese beim Jugendhaus in eine ganz besondere Partymeile.