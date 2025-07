Eklat vor Konzert: Leandros: Weidel nicht willkommen - AfD-Chefin sagt ab

1 Die Schlagersängerin Vicky Leandros wollte laut Medienberichten, AfD-Chefin Alice Weidel nicht im Publikum haben. Foto: Carsten Koall/dpa Fürstin Gloria von Thurn und Taxis lädt Alice Weidel zu den Schlossfestspielen ein - zum Unmut von Vicky Leandros und Hunderten Demonstranten. Das hat Folgen.







Regensburg - Eine eindeutige Ansage von Schlagersängerin Vicky Leandros und Hunderte Demonstrierende - die Einladung von AfD-Chefin Alice Weidel zu den Schlossfestspielen in Regensburg durch Schirmherrin Fürstin Gloria von Thurn und Taxis hat für einigen Wirbel gesorgt. Weidel kam am Ende nicht zum Auftritt des Schlager-Stars am Montagabend.