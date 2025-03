Eklat um Ukraine: Unionsfraktionsvize: Merz will Trump möglichst bald treffen

2 Unionsfraktionsvize Wadephul sieht einen schweren Stand für Europa bei der neuen US-Regierung. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Der französische Präsident war bei Trump, der britische Premier auch – Deutschland hat aber noch keine neue Regierung. Wahlsieger Merz will so lange auch möglichst nicht warten, sagt ein Unionsmann.









Berlin - Unionsfraktionschef Friedrich Merz strebt nach Angaben seines Stellvertreters Johann Wadephul ein baldiges Treffen mit US-Präsident Donald Trump an. "Merz wird Trump so schnell wie möglich treffen und dann hoffentlich schon höhere Verteidigungsausgaben im Gepäck haben", sagte Wadephul dem "Tagesspiegel". Dies könne in den angespannten Beziehungen helfen, "auch wenn wir wissen, dass es alle Europäer gerade schwer haben in Washington".