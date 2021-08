2 Hintergrund des Rücktritts ist der "Aufruf zur Steigerung der Impfbereitschaft" durch die baden-württembergischen Fußballverbände vom 19. Juli 2021.(Symbolfoto) Foto: Hoppe

Mit sofortiger Wirkung ist Peter Cleiß am Donnerstag von seinem Amt als Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbandes zurückgetreten.

Dies teilte der SBFV mit. Hintergrund des Rücktritts ist der "Aufruf zur Steigerung der Impfbereitschaft" durch die baden-württembergischen Fußballverbände vom 19. Juli 2021. Einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss des Präsidiums wollte Cleiß nicht mittragen.

"Nach einer Aussprache im Präsidium am 10. August hat er heute in einem Schreiben an das Präsidium seinen Rücktritt vom Amt des Vizepräsidenten erklärt. Das Präsidium des SBFV nimmt diesen Schritt zur Kenntnis und dankt Peter Cleiß für seinen Einsatz.

Cleiß war seit 2018 im Amt. Das Präsidium wird sich zeitnah um eine Nachfolgeregelung bemühen", endet die Mitteilung.