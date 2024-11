Bürger geht Gemeinderat scharf an

Eklat in Dunninger Gemeinderatssitzung

1 In der Fragestunde des Gemeinderats kam es zu einem Eklat.Archiv-Foto: Weisser Foto:

Sachliche Kritik ja, aber keine Beleidigungen: Dunningens Bürgermeister Peter Schumacher hat in der jüngsten Bürgerfragestunde persönliche Angriffe gegen das Gremium energisch zurückgewiesen. Das war passiert.









Der Dunninger Bürger Rudi Mauch zeigt seit einigen Jahren großes Interesse an den Gemeinderatssitzungen. Regelmäßig ist er bei den Treffen im Ratssaal in den Zuhörerreihen zu finden. Nahezu in jeder Bürgerfragestunde meldet sich Mauch zu Wort – und zwar zu unterschiedlichsten Themen.