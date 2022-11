1 Ekkehard Falk ist im Alter von 63 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Polizeipräsidium Konstanz

Das Polizeipräsidium Konstanz trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Ekkehard Falk.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Plötzlich und unerwartet ist der ehemalige Leiter des Polizeipräsidiums Konstanz, Polizeipräsident a. D. Ekkehard Falk, am 17. November im Alter von 63 Jahren gestorben. Die Nachricht über seinen Tod hat die aktiven Bediensteten des Polizeipräsidiums, aber auch Pensionäre und ehemalige Beschäftigte tief getroffen. Ekkehard Falk war von 2014 bis 2017 Präsident des Polizeipräsidiums Konstanz, das in diesem Zeitraum für die Sicherheit der Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg und dem Bodenseekreis zuständig war.

Großes Engagement

"Sein großes Engagement und seine hohe fachliche Kompetenz waren beispielgebend und gingen oft über seinen polizeilichen Wirkungskreis hinaus. Mit seinem offenen und wertschätzenden Umgang gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war er ein äußerst beliebter Vorgesetzter", so die Mitteilung des Polizeipräsidiums. Falk bekleidete mehrere Spitzenämter bei der Landespolizei Baden-Württemberg und leitete zuletzt die Projektgruppe der Polizeistrukturreform 2020. Er trat im Mai 2020 in den Ruhestand. "Wir werden Herrn Falk stets ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren. Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie und den ihm nahestehenden Menschen", so Polizeipräsident Hubert Wörner und Personalratsvorsitzender Michael Oehler.