Ekelwetter am Schmotzigen: Narrenzunft St. Georgen sagt Kinderumzug ab

Wahrlich ekliges Wetter ist für die hohen närrischen Tage vorausgesagt. Am Schmotzigen bremst es nun das Programm der St. Georgener Narren aus. Der Kinderumzug fällt ins Wasser.

Immer wieder Regen, dazu ein frischer Wind bei kühlen Temperaturen – die Wetteraussichten für den Schmotzigen Donnerstag lassen nicht gerade viel närrische Freude aufkommen. Und gerade den Jüngsten, die an diesem Tag die St. Georgener Straßen unsicher machen, wollte man das offenbar ersparen. Kurzfristig hat die Narrenzunft den Kinderumzug abgesagt.

Wie die Zunft am Donnerstagmorgen über die sozialen Medien verlauten lässt, finde der Kinderumzug „heute wegen des schlechten Wetters nicht statt“.

Langweilig dürfte es jungen Narren am Schmotzigen in der Bergstadt aber dennoch nicht werden. Denn im Gegensatz zum Umzug nicht abgesagt ist das närrische Kinderprogramm in der Stadthalle, das normalerweise im Anschluss stattfindet. Diesmal ist die Stadthalle bereits ab 14 Uhr geöffnet, heißt es vonseiten der Narrenzunft.

Auch danach geht es noch weiter: Gegen 17 Uhr wird das St. Georgener Rathaus gestürmt. Dann wollen die Narren Bürgermeister Michael Rieger für die kommenden Tage entmachten.

Absage auch in Furtwangen

Um 19 Uhr beginnt dann der Hemdglonkerball im „Goldenen Auerhahn“ in der katholischen Unterkirche. Gäste dürfen gerne in Nachthemd oder Schlafanzug erscheinen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die St. Georgener Narrenzunft ist derweil nicht die einzige, die sich zu diesem Schritt entschlossen hat: Auch der geplante Kinderumzug in Furtwangen ist wetterbedingt abgesagt.