Ekelwetter am Schmotzigen: Narrenzunft St. Georgen sagt Kinderumzug ab

Wahrlich ekliges Wetter ist für die hohen närrischen Tage vorausgesagt. Am Schmotzigen bremst es nun das Programm der St. Georgener Narren aus. Der Kinderumzug fällt ins Wasser.
Immer wieder Regen, dazu ein frischer Wind bei kühlen Temperaturen – die Wetteraussichten für den Schmotzigen Donnerstag lassen nicht gerade viel närrische Freude aufkommen. Und gerade den Jüngsten, die an diesem Tag die St. Georgener Straßen unsicher machen, wollte man das offenbar ersparen. Kurzfristig hat die Narrenzunft den Kinderumzug abgesagt.