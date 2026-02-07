1 Melanie C singt gern für den Dschungel - aber nicht im Dschungel. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Mel C liefert den Sound zum Dschungelcamp, doch statt Kakerlaken wählt sie lieber das Studio. Warum ihre Tochter trotzdem auf einen Auftritt hofft.







Köln - Mit ihrer Single "Sweat" ist sie täglich in der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu hören - selbst würde Sängerin Melanie C (52) aber nie ins Dschungelcamp ziehen. "Meine Tochter würde mich sehr gerne in der Show sehen, weil sie mich vermutlich in meiner Not sehen möchte", sagte die Britin der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin sehr froh, den Titelsong beizusteuern, aber ich würde ungern selbst teilnehmen."