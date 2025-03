Unbekannte entsorgen Fleisch und Lebensmittel an L 405

1 Unbekannte haben bei Freudenstadt Schlacht- und Lebensmittelabfälle entsorgt. (Symbolfoto) Foto: Alexey Slyusarenko/ Shutterstock

Unbekannte haben an der L 405 nördlich von Freudenstadt Fleisch- und Lebensmittelabfälle entsorgt - von wem, ist aktuell noch unklar. Laut Polizei könnte es sich beim Entsorger auch um ein Lebensmittelgeschäft oder einen Gastronomiebetrieb handeln.









An der L 405 bei Freudenstadt wurden am vergangen Donnerstag Fleisch- und andere Lebensmittelabfälle der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern aktuell noch an.