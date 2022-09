1 In einem vermüllten Haus im Kehler Teilort haben sich Ratten vermehrt und von dort in die ganze Straße ausgebreitet. Foto: Stadt Kehl

Der Kehler Ordnungsdienst hat sich mit einem Durchsuchungsbeschluss Zutritt zu einem Haus im Teilort Zierolshofen verschafft. Von dort aus hatten sich Ratten in der ganzen Straße ausgebreitet. Die Lage sei gesundheitsgefährdend, so die Stadt.















Kehl - Zu einem höchst ungewöhnlichen Einsatz ist der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Kehl (KOD) am Donnerstagmorgen in den Teilort Zierolshofen ausgerückt: Mit einem Durchsuchungsbeschluss verschafften sich die Mitarbeiter Zutritt zu einem Haus, von dem Gesundheitsgefahren ausgehen, teilt die Stadt Kehl mit.

Nachbarn hatten Ortsvorsteher Heinz Speck und den Bereich Ordnungswesen alarmiert, nachdem sich Ratten über die gesamte Straße ausgebreitet und durch die Mauern ins Innere anderer Häuser gefressen hatten. Die Ursache der Rattenplage wurde in eben jenem Haus ausgemacht.

Der KOD war bereits im April vor Ort

Bereits Ende April erreichten die Stadt die ersten Meldungen von Nachbarn, dass sich in der Straße Ratten ausbreiteten. Noch am selben Tag machte sich der KOD vor Ort ein Bild von der Lage. Auf einem der Nachbargrundstücke war bereits ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen aktiv, der Mitarbeiter bestätigte den Verdacht, dass die Ratten aus dem identifizierten Haus kämen. Den Mitarbeitern des KOD wurde jedoch nicht geöffnet. Über eine von der Stadt beauftragte Schädlingsbekämpfungsfirma wurden zwar Köderboxen aufgestellt und die Zahl der Tiere kurzfristig dezimiert, weil sie sich jedoch offenbar in besagtem Haus vermehrten und von dort ins Freie gelangten, war der Erfolg nur von kurzer Dauer. Über die Kanalisation gelangten die Ratten dann in weitere Straßen Zierolshofens, heißt es in der Mitteilung.

Nach mehreren Versuchen, die Hausbewohner anzutreffen – auch Vertreter des Veterinär- und Gesundheitsamts waren vor Ort, verpflichtete der städtische Bereich Ordnungswesen die Hausbewohner per Anordnung, einen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen, das Gebäude zu entrümpeln und zu desinfizieren. Einer der beiden Bewohner versicherte schriftlich, die entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten und später auch, dass Maßnahmen erfolgt seien. Dies war allerdings nicht der Fall. Nach weiteren Schreiben und Fristsetzungen hat die Stadt beim Verwaltungsgericht Freiburg eine hygienerechtliche Durchsuchungsanordnung erwirkt und mit deren Vollzug am 1. September begonnen.

Als die KOD-Mitarbeiter um 8.50 Uhr an der Tür klingelten und klopften, öffneten die Bewohner zunächst nicht. Erst als der herbeigerufene Schlüsseldienst sich anschickte, das Schloss zu öffnen, ließ sich einer der Bewohner den Durchsuchungsbeschluss durch ein gekipptes Fenster reichen und öffnet schließlich auch die Haustür.

Der KOD verschafften sich gemeinsam mit jeweils einem Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungs- und einer Entrümpelungsfirma einen Überblick über die Lage im völlig vermüllten Haus, in dem sich die Ratten frei bewegten. Es handle sich um etwa 30 zahme Tiere, erklärte einer der Bewohner, der Kammerjäger schätzte die Zahl eher auf 100, nachdem er beim Aufstellen der Köderboxen hatte aufpassen müssen, nicht auf Ratten zu treten.

So geht's weiter:

Das Entrümpelungsunternehmen wird nun am heutigen Freitag, 2. September, damit beginnen, das Haus zu räumen und zu desinfizieren. Die Aktion kann sich über mehr als zwei Wochen hinziehen, vermutet die Stadt.