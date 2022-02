Wahl in Fluorn-Winzeln Stefan Buck plant Einspruch schon während Wahlkampf

In Fluorn-Winzeln ist die Messe noch lange nicht gelesen. Nachdem Kandidat Stefan Buck Einspruch gegen das Ergebnis der Bürgermeisterwahl eingelegt hatte, meldeten sich nun drei Einwohner in Form von Leserbriefen zu Wort. Buck wollte sich in einem Gespräch zu den Anschuldigungen äußern.