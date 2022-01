Eiszirkus in Balinger Stadthalle

3 Beim großen Finale wollten das Balinger Publikum gar nicht mehr aufhören mit dem Applaudieren. Foto: Stotz

Endlich konnte der "Russian Circus on Ice" das Balinger Publikum mitnehmen auf seine märchenhafte Reise ins Land der Eiskönigin. Die Veranstaltung war ursprünglich für den zweiten Weihnachtsfeiertag vorgesehen gewesen, musste dann aber aus tourneetechnischen Gründen verschoben werden.















Balingen - Das Schlangestehen aufgrund der neuen Coronabestimmungen und das Tragen der FFP2-Maske während der Veranstaltung tat der hervorragenden Show keinen Abbruch. In der Geschichte, die im Originaltitel "Frozen" heißt, geht es um die großen Themen des Lebens: Liebe, Freundschaft und Tapferkeit.

Begeisterungsstürme unter den Zuschauern

Zwei Königstöchter, von denen eine die Fähigkeit besitzt, alles in Schnee und Eis zu verwandeln, das Rentier Sven und der einst von Prinzessin Anna, also der "Eiskönigin" geschaffene Schneemann Olaf riefen sowohl bei den kleinen wie auch bei den großen Zuschauern wahre Begeisterungsstürme hervor.

Den russischen Künstlern gelang es bei ihrer Darbietung das Märchen mit einer äußerst eindrucksvollen Kombination aus Anmut, Schönheit, Eleganz und technischer Perfektion zu zeigen. Und so waren die rund 340 Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters völlig fasziniert. Spektakulärer kann eine Mischung aus Eistanz, atemberaubender Akrobatik und perfekter Choreografie allerdings auch nicht sein.

Mit Schlittschuhen im Rhönrad

Die Künstler beherrschten scheinbar mühelos das Hochrad-Einradfahren mit Schlittschuhen, das Jonglieren mit riesigen Würfeln oder auch Kunststücke am Vertikalseil und -tuch. Darüber hinaus zeigten sie, dass es selbst mit Schlittschuhen möglich ist, im Rhönrad zu turnen oder auch mit Schlittschuhen seilzuspringen. Doch letzteres nicht nur mit einem Seil, sondern gleich mit drei Seilen, die in gegensätzliche Richtungen geschwungen werden. Sogar rund 40 Zentimeter hohe Kufen beherrschten die Artisten so gut, dass sie Pirouetten drehen konnten.

Passend zur märchenhaften Geschichte zauberten sich die Künstler vor den Augen des staunenden Publikums außerdem in unterschiedlichste Kostüme: kurze Feenkleider, lange Prinzessinnenkleider und viele weitere Kostüme, von denen kleine Mädchen träumen.

"Frère Jacques" auf dem Flaschklavier

Neben hochkarätiger Artistik und Jonglage zeigte auch ein Musiker sein ganz besonderes Können auf einem Flaschklavier und mit einer Säge, der er ein klassisches Stück mithilfe seines Geigenbogens entlockte. Darüber hinaus lud er die Besucher ein, das von ihm gespielte, bekannte Lied "Frère Jacques" mitzusingen.

Die über 300 prächtigen Kostüme, die einfallsreiche Regie und mitreißende Musik hinterließen beim Balinger Publikum einen bleibenden Eindruck. Dieses Ensemble vereint nur die besten Eistänzer und Akrobaten und begeistert seit mehr als 50 Jahren als erster Eiszirkus der Welt die Menschen. So war es kein Wunder, dass auch in Balingen der Applaus fast kein Ende nehmen wollte.