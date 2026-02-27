Eissaison: Vanille, Stracciatella, Zitrone – die Eissaison geht los

Sobald die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, steigt auch die Lust auf Eis. Die Eisdielen sind bereit für die Saison und haben wie jedes Jahr eine spezielle Sorte im Gepäck.
Berlin - Schokolade, Mango oder doch lieber Pistazie? Wer jetzt Lust auf ein Bällchen in der Waffel bekommt, kann sich freuen: Passend zu den teils frühlingshaften Temperaturen öffnen in den kommenden Tagen immer mehr Eisdielen in Deutschland, sagt Annalisa Carnio, Sprecherin des Verbandes der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis).