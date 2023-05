Neben den klassischen Geschmacksrichtungen wie Vanille und Schokolade bieten die Cafés in der Innenstadt auch außergewöhnliche Variationen an. Derzeit besonders beliebt sind in Lahr Sorten, die auf Süßigkeiten wie Raffaello, Rocher oder Oreo basieren. Unsere Redaktion hat sich nach den Verkaufsschlagern erkundigt und auch nach den Preisen gefragt. Die Zwei-Euro-Marke, die in anderen Orten Deutschlands schon gefallen ist oder an der zumindest gekratzt wird, ist in Lahr noch ein gutes Stück entfernt. Der Preis pro Kugel ist jedoch in allen drei Eisdielen um zehn Cent gestiegen.

Schleckermäuler können in der Marktstraße 31 im „Crema Caffé & Gelato“ in den Genuss der verschiedensten Sorten kommen. Besonders beliebt sind laut den Mitarbeitern die Eissorten Limoncello, Bacio und Rocher.

In dieser Saison neu dazugekommen sind die Sondersorten „Meinauer-Déjà-vu“, ein fruchtiges Eis mit Blutorange und Ei, die Sorte „Tiziano“, Traube mit Prosecco, sowie die Sorte „Santos“, Schokolade Kaffee und Rum-Aroma, erklärt der Chef Cristian Tonini. Der Preis beträgt pro Kugel 1,50 Euro, die Sondersorten kosten 1,80 Euro.

Jede Woche gibt es eine neue Sorte

„Es gibt jede Woche eine neue Sorte“, erklärt Geschäftsführer Eder Rosso Dalponte vom „Eiscafé da Claudio“ im Gespräch mit unserer Redaktion. Derzeit seinen die Sorten Raffaello und Oreo die beliebtesten Geschmacksrichtungen im Sortiment, hat Dalponte beobachtet. Neu ist die knallbunte Sorte „Trolls“. Diese Mischung aus Himbeere, Joghurt und Kaugummi ist vor allem bei Kindern beliebt. In der Marktstraße 49/51 kostet eine Kugel Eis 1,50 Euro.

Für 1,40 Euro pro Kugel dürfen sich die Kunden im „Eiscafé La Piazza“ in der Friedrichstraße 46 über eine große Auswahl freuen. Die Eisdiele hat auch viele vegane Sorten im Angebot. Besonders beliebt ist die Sorte Zitrone-Basilikum, die besonders an heißen Tagen für Erfrischung sorgt, heißt es von den Mitarbeitern.

Kunden sind erst skeptisch – und dann überzeugt

Ein weiterer Kassenschlager sei die Sorte Joghurt-Holunder. Neu im Sortiment der Eisdiele ist zudem Zitrone-Sellerie. „Die Kunden sind zuerst etwas skeptisch, wenn sie davon hören. Der Geschmack überzeugt sie dann aber“, sagt Eiscafé-Mitarbeiterin Mikol Bianchi gegenüber unserer Redaktion.