2 Auch das neue Mehrzweckrettungsboot ist bei der Übung im Einsatz. Foto: Mager

Eine Eisrettungsübung hat die Schömberger Feuerwehr am Samstag auf dem Stausee geübt. Dabei galt es, eine Person, die auf der gefrorenen Wasseroberfläche eingebrochen war und sich nicht mehr selbst aus ihrer misslichen Lage befreien konnte, zu retten.















Schömberg - Ein Feuerwehrangehöriger, ausgerüstet mit einem gelben Überlebensanzug und gesichert über eine Leine, begab sich als Retter in das eisige Wasser. Am Ufer bereiteten die anderen Feuerwehrangehörigen die Rettungsmaßnahmen vor.

Retter begibt sich aufs Eis

Mit einer Schleifkorbtrage und Rettungsbrett begab sich der "Retter" aufs Eis. Vorsichtig näherte er sich der Einbruchstelle und konnte die eingebrochene Person über das mitgeführte Rettungsbrett aus ihrer lebensbedrohlichen Lage retten.

Ein Handzeichen an die Kameraden am Ufer: Und zügig werden der sich auf dem Eis befindliche Feuerwehrmann und das Opfer an den Leinen an Land gezogen.

Dieses Szenario trainierten die Feuerwehrangehörigen unter Leitung von Gruppenführer Sebastian Schneider mehrmals – auch unter Zuhilfenahme des neuen Mehrzweckrettungsboots.

Selbstrettung oft nicht möglich

Wie der Pressesprecher der Schömberger Feuerwehr, Lukas Mager, weiter mitteilte, würden in das Eis eingebrochene Personen sehr schnell und stark auskühlen. Mit zunehmender Unterkühlung setze bei den Opfern Muskelstarre und Bewusstseinstrübungen ein. Eine Selbstrettung sei in vielen Fällen nicht möglich, auch weil es der verunglückten Person an Haltemöglichkeiten fehle, sich selbst aus dem Eisloch zu befreien.

Durch die Folgen der Unterkühlung und der zunehmenden Bewusstlosigkeit könne es dazu kommen, dass die eingebrochene Person unter die Eisfläche gerate. Eine Rettung sei dann nur noch durch Tauchergruppen möglich.

Warnung vor gefährlichem Leichtsinn

Auch die vorbereitenden Maßnahmen für den Einsatz der Tauchergruppen, die nächst gelegene Tauchergruppe befindet sich in Tübingen, wurden geübt. So wurde für die Taucher eine Einstiegsöffnung vorbereitet und gekennzeichnet. Um den Tauchern unter Wasser die Orientierung zu erleichtern, wurde die Schneedecke um die Einstiegsöffnung sternförmig vom Schnee befreit.

Wie die Feuerwehr in diesem Zusammenhang weiter mitteilt, bergen Eisflächen erhebliche Gefahren. Die Tragfähigkeit der Eisdecke sei nur schwer einzuschätzen und könne auch über das Gewässer hinweg stark variieren. Aus diesem Grund warnt die Feuerwehr ausdrücklich vor gefährlichem Leichtsinn und dem Betreten der Eisfläche: "Die beste Rettung ist die, die gar nicht erst benötigt wird".