Der Eisregen hat im Zollernalbkreis bislang zu keinen großen Beeinträchtigungen geführt. Fünf verletzte Fußgänger wurden gemeldet. Foto: IMAGO/Jan Seifert

Relativ glimpflich ist der Eisregen am Mittwoch auf der Zollernalb verlaufen. Fünf verletzte Fußgänger wurden registriert. Unfälle wurden nicht gemeldet.















Zollernalbkreis - Relativ glimpflich ist der Eisregen im Kreis verlaufen. Die Straßenmeistereien hatten sich gut darauf vorbereitet. Fünf verletzte Fußgänger sind registriert worden. Verkehrsunfälle wurden nicht gemeldet. Bei den Straßenmeisterein sei der Schichtbetrieb rund um die Uhr angeordnet worden, teilt das Landratsamt mit.

Am Mittwoch seien die Straßen im Zollernalbkreis ab drei Uhr abgestreut worden. Gegen acht Uhr habe sich der Straßenzustand verschlechtert.

Ganzen Tag gestreut

Es sei daher den ganzen Tag gestreut und die Straßen mit Hilfe der Glättemeldeanlagen überwacht worden. Der Winterdienst werde fortgesetzt. Die Mitarbeiter stünden jederzeit parat.

Fünf Personen gestürzt

Die Integrierte Leitstelle (ILS) Zollernalb hat bis Mittwoch, 15 Uhr, fünf verletzte Fußgänger registriert, die bei Glatteis gestürzt waren. Die Einsätze hatten sich auf den ganzen Landkreis verteilt, drei Fälle ereigneten sich im Bereich Albstadt.

Frakturen zugezogen

Im Rettungswagen und in Krankentransportwagen seien die Verletzten versorgt worden. In der Mehrzahl hätten sich die Personen Frakturen zugezogen. In zwei Fällen wurde ein Notarzt zur Einsatzstelle beordert. "Es waren alle möglichen Altersschichten betroffen", so Fachbereichsleiter Alwin Koch.