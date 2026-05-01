Eismacher in Donaueschingen: Um 5 Uhr startet der süße Arbeitstag

Arbeitsalltag ab 5 Uhr, sechs Tage die Woche bis 22 Uhr: Eismacher Roberto Da Ros liebt seinen Job, doch er sucht einen Nachfolger. „Wenn ich morgen krank werde, bleibt der Laden zu.“
Es ist noch früh am Morgen, wenn Roberto Da Ros mit der Eisherstellung beginnt. Im Sommer steht er oft schon gegen 5 Uhr im Gran Caffè Vittoria in der Donaueschinger Karlstraße, vier Stunden bevor er die Türen für Gäste öffnet. Große Messbecher mit Milch und Sahne sowie frische Früchte warten in seiner Küche darauf, verarbeitet zu werden.