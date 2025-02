Eislaufsaison in der Helios Arena: Neue Entwicklungen, technische Modernisierungen und ein Blick in die Zukunft

1 Die Eislaufsaison in der Helios Arena ist in vollem Gange. Was ist in diesem Jahr alles neu? Foto: Marc Eich

Die Eislaufsaison in der Helios Arena läuft auf Hochtouren – mit neuen Öffnungszeiten, technischen Verbesserungen und spannenden Zukunftsplänen. Der technische Leiter der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen gibt einen Einblick.









Die Eislaufsaison in der Helios Arena ist in vollem Gange – Zeit für eine Zwischenbilanz. Gibt es Veränderungen? Wie wird das Angebot angenommen, und was steht in der Zukunft bei der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen (KEB) auf dem Plan? Unsere Redaktion hat mit Marco Müllhäuser, dem technischen Leiter der KEB, darüber gesprochen.