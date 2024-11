Die Eislaufhalle Baiersbronn startet am Samstag in die Wintersaison. Mit dem Saisonstart wird ein Kassenautomatensystem eingeführt. Ein Wermutstropfen: Die Eintrittspreise steigen. Grund sind die gestiegenen Unterhaltungskosten.

Vom 16. November an bietet die Eislaufhalle Baiersbronn bis zum 16. März Wintervergnügen auf dem Eis. Über die neue Saison informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

„Ich bin sehr stolz, dass die Gemeinde Baiersbronn mit der Eislaufhalle ein Freizeitangebot bereitstellen kann, das Menschen jeden Alters begeistert“, wird Bürgermeister Michael Ruf zitiert. „Gerade in Zeiten, in denen kommunale Eigenleistungen zunehmend unter Druck geraten, ist es uns wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft ein modernes, attraktives Wintersporterlebnis zu bieten.“

Die neue Saison der Eislaufhalle lockt mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt, heißt es weiter. Neben den regulären Eislaufzeiten finden monatlich Eisdiscos statt, die besonders bei Jugendlichen und Familien beliebt sind. Zudem gibt es wöchentliche Veranstaltungen wie das Eisstockschießen, eine beliebte Gruppenaktivität für Firmen und Freundeskreise, so die Gemeinde.

Für alle etwas dabei

„Unsere Events und Veranstaltungen sind darauf ausgerichtet, der ganzen Familie besondere Wintererlebnisse zu bieten“, erklärt Josef Dettling, technischer Leiter der Eislaufhalle. „Von den lebhaften Eisdiscos bis hin zum Eisstockschießen ist für alle etwas dabei – so machen wir die Eislaufsaison in Baiersbronn zu einem Erlebnis, das in der Region seinesgleichen sucht.“ Zum Saisonstart wird in der Eislaufhalle ein modernes Kassenautomatensystem eingeführt, das den Zugang für Besucher laut der Mitteilung vereinfacht und Wartezeiten reduzieren soll.

Technische Umstellung

Laut Ruf ist die technische Umstellung ein notwendiger Schritt, um den Betrieb langfristig abzusichern: „Mit dem Kassenautomaten leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Modernisierung der Eislaufhalle, sondern begegnen aktiv dem Fachkräftemangel.“ Um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu bewältigen, sei es nicht nur richtig, sondern wichtig, technische Möglichkeiten zu nutzen. Und Ruf weiter: „Der neue Automat versetzt uns in die Lage, den vollen Saisonbetrieb der Eislaufhalle sicherzustellen. Ohne diese Neuerung könnten wir dieses Versprechen in der jetzigen Form nicht geben.“

Die Einführung des neuen Kassenautomaten gehe mit einer moderaten Anpassung der Eintrittspreise einher, die erstmals seit 2018 notwendig geworden sei, so die Gemeinde. So wurden die Preise für Erwachsene, Kinder sowie die Schlittschuhleihe um jeweils einen Euro erhöht.

Betriebskosten gestiegen

Diese Anpassung sei erforderlich, um den gestiegenen Unterhaltungskosten der Eislaufhalle zu begegnen und das gewohnte Qualitätsniveau der Eislaufhalle langfristig zu sichern. „Die Betriebskosten in allen Bereichen, von der technischen Wartung bis zur Instandhaltung der Eisbereitungsanlage, sind in den letzten Jahren gestiegen. Nur durch eine maßvolle Preisanpassung können wir unseren Gästen weiterhin den hohen Standard bieten, den sie von uns erwarten,“ erläutert Karin Schröder, kaufmännische Betriebsleiterin der Gemeindewerke.

Zudem betont sie, dass die Gemeindewerke in engem Kontakt mit dem Hersteller der Automaten stehen, um das System laufend zu optimieren und möglichst viele Anpassungen und Sonderfunktionen wie Familienkarten in Zukunft technisch zu ermöglichen.

Weitere Informationen gibt es unter https://gemeindewerke-baiersbronn.de/freibad-eisbahn/eisbahn-baiersbronn.

Öffnungszeiten und Angebote

Öffnungszeiten

Die Eislaufhalle ist montags von 14 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Besondere Angebote

Die Eisdiscos in dieser Saison finden am 3. Januar, 7. Februar und 7. März von 18 bis 21 Uhr statt. Einlass ist jeweils ab 17.30 Uhr. Für diejenigen, die sich fürs Eisstockschießen interessieren, werden wöchentlich (außerhalb der Schulferien) Kurse mit Anleitung angeboten, die sich für Gruppen oder als besonderes Event eignen.